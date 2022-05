Nach dem Teilrückzug der Fluggesellschaft Easyjet am Flughafen BER will die Lufthansa-Tochter Eurowings offenbar die freigestellten Crewmitglieder übernehmen. Jeder erhalte ein attraktives Jobangebot, erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch während einer Online-Konferenz. Bischof wertete den Rückzug von Easyjet als einen Beleg für die stark verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Eurowings. Man werde im laufenden Jahr mehr Kapazität anbieten als noch im Vor-Corona-Jahr 2019.

Easyjet will an BER-Basis bis zu 275 Mitarbeiter entlassen

Easyjet hatte hingegen am Dienstag erklärt, ab dem kommenden Winter in Berlin seine Flotte verkleinern zu wollen. Statt 18 werden man künftig nur noch elf Flugzeuge in Berlin stationieren.



Gründe seien die steigenden und ohnehin schon hohen Gebühren am Flughafen. Außerdem sei die Nachfrage nach der Corona-Krise langsamer gestiegen als zunächst erwartet. Von den rund 800 Flugbegleitern und Piloten sollen "unter Umständen" rund 275 gehen, hatte das Unternehmen erklärt.