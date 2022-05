Gelbhaar (Grüne) will mehr Fernzüge am Bahnhof Zoo halten lassen

Der Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar will sich als Aufsichtsrat der Deutschen Bahn dafür einsetzen, dass mehr Fernzüge am Bahnhof Zoologischer Garten halten. "Ganz ehrlich: Wenn wir - und allein schon vom Fahrgastpotenzial her – einen Fernbahnhof neu eröffnen müssten, dann wäre es der Bahnhof Zoo", sagte der Pankower Politiker der "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de | Paywall] am Sonntag.

Die City West müsse endlich wieder besser angebunden werden. "Das bedeutet natürlich ein paar Minuten mehr Haltezeit, vielleicht muss auch nicht jeder ICE am Zoo halten - aber da geht was." Da könnten "ruhig ein paar Fernbahnen mehr halten", so Gelbhaar weiter.