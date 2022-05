Bundesweit gibt es Probleme beim bargeldlosen Bezahlen im Einzelhandel - auch in Berlin und Brandenburg. Grund dafür ist ein Software-Fehler. Große Supermarkt- und Drogerieketten sind betroffen. Händler sollten die Geräte dennoch nicht vom Strom nehmen.

Die Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in Deutschland ist nach Angaben von Zahlungsdienstleistern und Banken aufgrund eines Softwarefehlers seit Dienstagabend teilweise gestört. Laut dem Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) sind in der Region zahlreiche Geschäfte betroffen. Wann die Probleme behoben sein werden, war zunächst unklar.

"Wir verzeichnen, wie auch andere Netzbetreiber, aktuell bundesweit erhebliche Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone", teilte der Zahlungsdienstleister Payone am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Ursache sei den ersten Erkenntnissen nach ein Zertifikatsfehler innerhalb bestimmter Versionen der von dem US-Hersteller bereitgestellten Software.