Energie und Lebensmittel stark betroffen - Inflation in Berlin und Brandenburg steigt auf über acht Prozent

Di 31.05.22 | 11:41 Uhr

Die Lebenshaltungskosten in der Region sind auch im Mai stark angestiegen. Mit mehr als acht Prozent erreicht die Inflation ein Niveau, das zuletzt in den 1990er Jahren so hoch lag. Die Bundesregierung schließt weitere Entlastungen nicht aus.

Die Preise steigen in Berlin und Brandenburg weiterhin überdurchschnittlich stark. Für ihre Lebenshaltung mussten die Menschen im Mai über acht Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr, wie das Amt für Statistik am Dienstag mitteilte.



Konkret lag die Teuerung in Berlin bei 8,6 Prozent und damit so hoch wie seit 1992 nicht. In Brandenburg waren es 8,5 Prozent; dort waren die Preise zuletzt 1994 stärker gestiegen. Teurer geworden sind insbesondere Energie und Nahrungsmittel. Bundesweit war die Inflation im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen.

Kanzler Scholz hält weitere Entlastungen für möglich

Die Bundesregierung will mit Maßnahmen wie dem "9-Euro-Ticket" und niedrigeren Spritpreisen ab dem 1. Juni den steigenden Energiepreisen entgegenwirken. Bundeskanzler Olaf Scholz hält angesichts der starken Teuerungsrate auch weitere Entlastungen für möglich. "Die Probleme sind real und spürbar. Vieles wird teurer, vom Benzin über die Ausgaben für das tägliche Leben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht von uns, dass wir sie damit nicht allein lassen", sagte Scholz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sowie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag).



Er verwies auf die bereits beschlossenen zwei Entlastungspakete und fügte hinzu: "Und wenn es die Lage erfordert, werden wir weitere Entscheidungen zur ganz konkreten Entlastung treffen."



Unternehmen rechnen mit weiterhin hohen Preisen

Derweil gehen deutschen Unternehmen auch in den kommenden Monaten von weiter steigenden Preisen aus, wenn auch nicht mehr auf ganz so hohem Niveau wie derzeit. Für die nächsten zwölf Monate rechnen von der Unternehmensberatung Deloitte befragte Finanzvorstände großer Unternehmen mit einer Preissteigerung von über sechs Prozent.



Die langfristigen Folgen der gestiegenen Energie-, Transport- und Rohstoffpreise bestimmten die Agenda vieler Unternehmen, sagte Deloitte-Chefvolkswirt Alexander Börsch am Dienstag. Für über drei Viertel der 143 befragten Finanzvorstände gehörten geopolitische Risiken und steigende Energiekosten in den nächsten zwölf Monaten zu den Toprisiken für ihr Unternehmen.



Die hohen Energiepreise machten der Industrie "ganz besonders zu schaffen; zudem sind Rohstoffe Mangelware, so dass sich halb fertige Produkte auf Halde stapeln". Dass die Lieferketten noch in diesem Jahr wieder normal funktionieren, erwarteten nur fünf Prozent der Befragten.



Deloitte hatte nach eigenen Angaben zwischen dem 25. März und dem 14. April 143 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen befragt.



