In Großstädten wie Berlin trenden möblierte Mietwohnungen auf Zeit. Anbieter werben mit unkomplizierter Vermietung in angesagten Kiezen, die Preise sind hoch bis horrend. Denn die Mietpreisbremse funktioniert hier nicht richtig. Von Vanessa Klüber

Vermieter müssen sich zwar an etwa zwei Prozent des Zeitwerts – also des Nutzungswerts – der Möbel bei deren Überlassung halten, das hätten Gerichte laut Mietverein so in der Vergangenheit entschieden. Ein Beispiel [berliner-mieterverein.de]: Hat der Vermieter für 5.000 Euro kurz vor Mietvertragsbeginn die Möblierung der Wohnung vorgenommen, ergibt sich hiernach ein monatlicher Möblierungszuschlag in Höhe von 100 Euro. Je länger Möbel genutzt werden, desto wertloser werden sie demnach. Allerdings müssten Mieter dazu erst einmal eine Auskunft einholen, und das können sie erst nach Abschluss des Mietvertrags.

Für eine vorübergehende Vermietung gilt das nicht - und was eine vorübergehende Vermietung ist, ist nicht klar definiert. Es gibt nach Angaben des Berliner Mietervereins zwar Anhaltspunkte dafür, wann es sich beim Anmieten einer Wohnung um einen vorübergehenden Gebrauch handelt. Das ist der Fall zum Beispiel bei Bauarbeitern für die Dauer einer Baustelle oder für Gastprofessoren, die sich nur eine gewisse Zeit in der Stadt aufhalten. Die genaue Dauer ist aber nicht festgeschrieben.

Mit der Schweizer Artisa Group und ihrem Konzept City Pop kommt jetzt ein neuer Anbieter in Berlin dazu. "City Pop wählt für den Lifestyle seiner Tribe nur die besten Locations aus", so beschreibt die Gruppe ihr Modell, mit dem sie bereits in anderen europäischen Metropolen unterwegs ist. In Mailand, Amsterdam, Paris, London, Dublin, Den Haag und Prag hat sie nach eigenen Angaben insgesamt 1.300 Wohnungen übernommen und baut sie nach ihrem Konzept um, um sie anschließend möbliert zu vermieten.

In anderen Metropolen baut die Gruppe selbst - in Deutschland hat sie ein Projekt in Frankfurt/Main und jetzt eben auch in Berlin. In der Gürtelstraße 23 in Friedrichshain soll ein Haus entstehen. Dort wollen die Macher ab Sommer 2024 möblierte Mietwohnungen zur befristeten Miete bis zu 52 Wochen anbieten – so erklärt es Sprecherin Anette von Zitzewitz rbb|24. Entstehen sollen 170 Appartments, in Serie gefertigt, alle mit dem gleichen Standard.

Die Wohnungen werden per App gebucht. Der "Check-in" soll "intuitiv" und "flexibel", das WLAN schnell und die Community aktiv sein, so dass Arbeitsalltag und Geschäftsreisen möglichst stressfrei ablaufen, heißt es in der Selbstbeschreibung in der App des Anbieters, "dank tiefgründiger Studien der Neuroarchitektur eine Optimierung der Quadratmeterzahl."