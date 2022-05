Auch das Berliner Semesterticket gilt als Neun-Euro-Ticket und kann damit von den Studierendenden bundesweit für Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. In ihrer am Dienstag bekannt gewordenen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg und Tobias Schulze teilte die Verkehrssenatsverwaltung mit, dass das Berliner Semesterticket analog zum Neun-Euro-Ticket bundesweit genutzt werden könne.

Am Wochenende haben allein in Berlin schon mehr als 100.000 Menschen das Neun-Euro-Ticket gekauft. Um die höhere Auslastung auszugleichen, sollen einige Züge häufiger fahren und mehr Personal eingesetzt werden.

Bahn will wegen Neun-Euro-Ticket mehr Züge einsetzen

Berliner Studierende erhielten für die zuviel gezahlten Beiträge der Monate Juni, Juli und August, also für den Aktionszeitraum des Neun-Euro-Tickets in diesem Sommer anteilig ihr Geld in Höhe von 69,90 Euro zurück, hieß es. Wann und wie die Rückzahlung erfolge, sei bislang allerdings noch nicht bekannt.