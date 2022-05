Geplant ist, die Raffinerie in Zukunft mit Wasserstoff und anderen Biomaterialien zu betreiben. Aktuell gibt es Bedenken, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann, falls die russische Druschba-Ölpipeline abgeschaltet und stattdessen Öl per Schiff angeliefert wird.

Mit jedem weiteren Kriegstag in der Ukraine wird auch ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland immer wahrscheinlicher. Kaum einen Ort würde das so hart treffen wie Schwedt - eine Stadt, die um ihre Zukunft bangt. Von Jonas Wintermantel

Die SPD-Fraktion geht über die Forderung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hinaus. Er hatte in der vergangenen Woche Finanzhilfen durch den Bund in Höhe von zwei Milliarden Euro verlangt. Woidke hatte sich gegen ein Embargo ausgesprochen, solange die Versorgungssicherheit in Ostdeutschland und der Erhalt der Raffinerie in Schwedt nicht geklärt sei.

Bei der Ölversorgung ist Ostdeutschland stark abhängig von der russischen Druschba-Pipeline. Die beiden großen Raffinerien Leuna (Sachsen-Anhalt) und Schwedt werden bisher mit russischem Öl aus der Pipeline versorgt. Während für Leuna Alternativen angebahnt wurden, hat der russische Betreiber Rosneft in Schwedt daran laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bisher kein Interesse.