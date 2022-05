Tarifverhandlungen für soziale Berufe in entscheidender Phase

Treffen in Berlin

In Berlin sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsberufen fortgesetzt worden. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb trafen sich am Mittwochmorgen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber.

Es ist der dritte und möglicherweise entscheidende Tag der aktuellen Verhandlungsrunde. Bislang seien die Beratungen "sehr schwierig" verlaufen, sagte ein Verdi-Sprecher. Maßgeblich sei nun das, was in den kommenden Stunden geschehe. Am Nachmittag solle über das Ergebnis der Verhandlungen informiert werden.