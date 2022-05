Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hat vorerst drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr beschlossen. Wie die Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte, dürfen Läden und Verkaufsstellen in bestimmten Innenstadtbereichen am 22. Mai und am 25. September anlässlich der Antikmeile öffnen sowie am 12. Juni aufgrund der Böhmischen Tage in Babelsberg.