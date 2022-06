Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg - Zahl der Arbeitslosen im Juni leicht gestiegen

Do 30.06.22 | 10:16 Uhr

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine machen sich im Juni offenbar erstmals auch auf dem Arbeitsmarkt in der Region bemerkbar. Es gibt etwas mehr Arbeitslose als im Mai – aber gleichzeitig deutlich weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist in Berlin und Brandenburg im Juni leicht gestiegen, liegt aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Das hat die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag mitgeteilt. Demnach waren im Juni in Berlin 175.967 Personen arbeitslos. Das sind 2.869 mehr als im Mai, aber auch 23.378 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 8,7 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Mai sowie um 1,1 Prozentpunkte unter der des Juni 2021.

In Brandenburg stieg die Arbeitslosigkeit im Juni um 2.697 auf 72.016. Das sind zugleich 5.569 weniger als im Juni 2021. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent und damit so wie in Berlin um 0,2 Prozentpunkte höher als im Mai. Im Jahresvergleich sank die Arbeitslosenquote in Brandenburg um 0,4 Prozentpunkte.

Fluchtbewegungen machen sich bemerkbar

Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur führt die moderaten Anstiege der Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg auf mehrere Gründe zurück. Dazu zählen Unwägbarkeiten wie Materialknappheit beim Bau, Verzögerungen in einigen Lieferketten sowie die deutlichen Preissteigerungen. Allerdings hätten diese Faktoren bislang "die Erholung am Arbeitsmarkt nicht massiv aufgehalten", betonte Agenturchefin Ramona Schröder. Gleichwohl machten sich im Juni die Auswirkungen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges "schon deutlich sichtbar", so Schröder weiter: "Zum Beispiel beim Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen, welche die Hauptgruppe der Geflüchteten darstellt." Schröder äußerte sich zugleich erfreut über die Zunahme der Beschäftigung in Berlin und Brandenbrg. Im Juni habe sie in Berlin um 4,5 Prozent zugenommen und liege damit 2,5 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. "In Brandenburg sind es 1,7 Prozent. Das ist eine spürbare Verbesserung“, so Schröder.

Arbeitslosenzahlen bundesweit angestiegen

Auch bundesweit stieg die Arbeitslosigkeit im Juni - erstmals seit Monaten. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im ablaufenden Monat 2,36 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 103.000 mehr als im Mai, aber 251.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Punkte auf 5,2 Prozent. Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) begründet dies mit der Lage in der Ukraine.

"Der Arbeitsmarkt insgesamt ist weiterhin stabil", hieß es von BA-Chef Detlef Scheele. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten zwar im Juni kräftig zugenommen. "Diese Anstiege gehen aber darauf zurück, dass die ukrainischen Geflüchteten nun in den Jobcentern erfasst und dadurch in der Arbeitsmarktstatistik sichtbar werden", so Scheele. Sendung: rbb24 Inforadio, 30. Juni 2022, 10 Uhr