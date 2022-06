Es ist der perfekte Nährboden für einen Dschungel an Zuständigkeiten, Vorschriften und Beteiligungsverfahren, der wie so oft bei großen Infrastrukturprojekten in Deutschland wuchert - und für gegenseitige Schuldzuweisungen, wenn etwas nicht funktioniert. So setzte Beermann, einst Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die Erfolgsmeldung der vergangenen Tage auch gleich wieder in Klammern: Wenn der Bund nicht bei der Finanzierung helfe, dann sei auch die Stammbahn nicht zu machen.