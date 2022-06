Seit Januar ist in Deutschland das Töten männlicher Küken verboten. Sie sollen entweder aufgezogen oder vor dem Schlüpfen aussortiert werden. Der Verbraucher zahlt dafür extra. Doch was passiert mit den Hähnen? Von Ute Barthel und Susett Kleine

Zwei süße kleine gelbe Küken zieren die Eierpackung: "Schützt mich!" steht daneben. Das Bild steht dafür, dass die Verbraucher:innen hier Eier kaufen, für die keine Küken gestorben sind. Über Jahrzehnte wurden in Deutschland - wie in vielen anderen Ländern heute noch - die männlichen Küken der Legehennenrassen meist sofort nach dem Schlüpfen getötet. Seit Jahresbeginn ist das verboten. Die Kunden zahlen dafür bis zu vier Cent extra. Doch was passiert mit den männlichen Küken? Ist das Gesetz ein Fortschritt für den Tierschutz? Die Redaktionen rbb24 Recherche und SUPER.Markt haben nachgefragt.

Dass Eierproduzenten sich an die Gesetze halten, kontrolliert der private Branchenverein für Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT), in dem viele Eierproduzenten Mitglied sind. Er vergibt das KAT-Siegel. "Der Legehennenhalter muss uns gegenüber dokumentieren, dass er Hennen einsetzt, deren Brüder nicht getötet wurden", erklärt der Geschäftsführer des KAT eV. Dietmar Tepe.

Hanka Mittelstädt aus Hohenzollchow in der Nordwest-Uckermark hat kein Problem mit der geforderten Transparenz. Ihre Firma "Ucker-Ei" produziert seit 2015 Eier von Legehennen in Freilandhaltung. Schon vor dem Verbot des Kükentötens hat sie sich für die Bruderhahnaufzucht entschieden. "Ich arbeite sehr eng mit der Brüterei zusammen, und ich schaue mir das genau an: Wo werden meine Brüderhähne aufgezogen und wo werden sie geschlachtet", erzählt die Unternehmerin. Ihre Legehennen stammen aus einer Brüterei aus den Niederlanden. Die "Brüder" wurden im Emsland in Haren an der holländischen Grenze aufgezogen. Dort drängen sich in einer riesigen Halle 32.000 Hähne - ein Meer aus weißen Federn und roten Hahnenkämmen - auf 1.800 Quadratmetern. Pro Hahn gut 0,056 Quadratmeter - zum Vergleich: einer Legehenne stehen im Käfig 0,075 Quadratmeter zu.

Die Brüder von Hanka Mittelstädts Hennen kann man in Haren nicht mehr treffen - sie wurden schon Anfang April geschlachtet. Länger als drei Monate lohnt sich die Aufzucht nicht, erklärt Landwirt Thomas Albers, der die Mast betreibt. Hähne aus Legerassen sind für die Mast ungeeignet. Sie fressen viel und nehmen kaum zu - anders als Masthähnchen. "Diese Bruderhähne brauchen drei Kilogramm Futter, um ein Kilo Fleisch anzusetzen", berichtet Landwirt Albers. "Ein Masthähnchen hingegen braucht für ein Kilo Fleisch 1,4 Kilogramm Futter." Ein Teil dessen, was Kund:innen jetzt mehr zahlen, geht also in die eigentlich unrentable Mast.