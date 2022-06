Beate Montag, 27.06.2022 | 11:31 Uhr

kann man gar nicht besser ausdrücken. Jahrelang haben Arbeitnehmer zurückgesteckt: ach die Auftragslage ist ja soooo schlecht ( aber Managerboni sind drin), ach Corona - also Nullrunden... usw. Wieviele Jahre geht das nun so in vielen Branchen? Sicher einige haben weiterhin Gehaltserhöhungen bekommen, die dürfen dann ja gerne diesmal zurückstecken, Alle anderen brauchen diese Erhöhungen die immer noch ein weiteres Absenken der Reallöhne sind aber ganz schlicht und einfach. Arbeitnehmer sollten zusammenstehen und nicht dem anderen die Butter auf dem Brot gönnen. Die Reichen sind immer reicher geworden in den letzten Jahren und die Mittelschicht steigt ab. So kann das einfach nicht weitergehen. Scholz fordert das wir witerhin nur Einmalzahlungen akzepieren - was ist mit den Politikern und den Diätenerhöhungen- treiben die die Inflation nicht an?