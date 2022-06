Schwarz betonte, dass Berlin alle Fragen der Energieerzeugung "neu denken" müsse. Dazu gehörten auch Windräder. Gleichzeitig warnte der parteilose Senator und Unternehmer vor übertriebenen Erwartungen: "Wir dürfen uns nicht allzu viel Hoffnung machen. Windenergie wird nur einen kleinen Anteil an der Energieerzeugung in Berlin leisten können."

Der Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz will zeitnah Klarheit über die Windenergie-Potenziale in Berlin. Gegenüber dem rbb sagte Schwarz, seine Verwaltung arbeite an einer entsprechenden Prüfung: "Das wird ein paar Monate in Anspruch nahmen, aber ich denke, dass wir noch dieses Jahr einen guten Überblick gewinnen können."

Einer älteren Studie zufolge könnten in Berlin hunderte Hektar Fläche für Windenergie genutzt werden. Im Rahmen der Studie ist schon 2005 das gesamte Stadtgebiet untersucht worden. Seinerzeit hielten die Gutachter Windenergie auf einer Fläche von 414 Hektar für möglich. Ein Areal in Buchholz (Pankow) und die Wartenberger Feldmark in Lichtenberg haben die Sachverständigen klar empfohlen.

Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte in der vergangenen Woche bereits angekündigt, das Windkraft-Potenzial für Berlin noch einmal überprüfen zu lassen. Als mögliche Standorte für Windräder kämen einige wenige Gewerbegebiete, Kraftwerke, Autobahnen, aber auch Waldgebiete in Frage, erklärte sie.

Am Dienstag hat sie erneut bekräftigt, dass auch in Berlin mit Windrädern Strom erzeugt werden muss. Der rbb24 Abendschau sagte Jarasch, die Dächer in der Stadt hätten zwar ein großes Potenzial für den Bau von Solaranlagen. Es müssten aber alle Quellen erneuerbarer Energie genutzt werden. Würden Windräder zum Beispiel in einem Gewerbegebiet gebaut, könnte der Strom dort direkt verbraucht werden. So würde ein klimaneutraler Industriestandort geschaffen. Sie werde sich auch dafür einsetzen, dass kleinere Windkraftanlagen auf Dächern errichtet werden dürfen, so Jarasch weiter. Dies wollten die Bezirke bisher nicht genehmigen.

Die Errichtung von Windrädern müsse aber an eine Reihe von Kriterien geknüpft werden. Sie sollten auf bereits versiegelten und erschlossenen Flächen aufgestellt werden, mit genügend Abstand zur Wohnbebauung. Auch dürften Natur- und Artenschutz nicht dagegen stehen.