Für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihren Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (beide SPD) geht es an diesem Mittwoch um viel: Ihr Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen ist das Prestigeprojekt dieser Wahlperiode. Am Erfolg dieses Bündnisses wird die Koalition und insbesondere die Regierungschefin gemessen werden: Gelingt es "miteinander statt gegeneinander" 100.000 Wohnungen in dieser Wahlperiode zu bauen und gleichzeitig die Mietanstiege im Bestand zu verlangsamen?

Noch im Januar hatten sich alle Bündnispartner einigermaßen optimistisch gezeigt, handfeste Ergebnisse zustande zu bringen. Doch die Rahmenbedingungen haben sich seit der Gründung des Bündnisses stark verschlechtert. Das liegt weniger an der Landespolitik als vielmehr an den weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Der Krieg in der Ukraine und auch die anhaltende Corona-Pandemie mit neuen Lockdowns in China setzen der Bauwirtschaft stark zu. Zwar gibt es im Papier, über das das Bündnis nun abschließend beraten wird, konkrete Zielzahlen, aber niemand kann sagen, ob sie auch erreichbar sind, wenn es noch längere Zeit Baustoff- und Fachkräftemangel sowie exorbitant steigende Baupreise gibt.

Das bezieht sich auf den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP im Bund. Sie haben verabredet, dass Mieten auf Wohnungsmärkten wie dem Berliner künftig nur noch maximal um elf statt um 15 Prozent binnen drei Jahren steigen dürfen. Allerdings hat die Ampel-Koalition, wie es scheint, das Vorhaben erstmal auf die lange Bank geschoben. Berlin will das nun vorziehen. Im Beschlussentwurf des Bündnisses heißt es weiter, die großen Wohnungsunternehmen – mit 3.000 oder mehr Wohnungen in Berlin – "orientieren sich ab Unterzeichnung an dieser neuen mietsenkenden Kappungsgrenze". Es ist quasi Bundesrecht in Form von freiwilliger Selbstverpflichtung.

Auch beim Thema Mieten sieht es ähnlich aus. Vonovia-Chef Rolf Buch hatte noch im Januar erklärt, sich einen Mietenstopp für die nächsten Jahre vorstellen zu können, zuletzt aber auf die steigende Inflation verwiesen und das Thema damit perspektivisch mehr oder weniger beerdigt. Trotzdem findet sich in der aktuellen Fassung des Bündnis-Beschlusstextes nun ein bemerkenswerter Passus: "Die Bündnispartner unterstützen die Planungen der Bundesregierung zur Absenkung der mietrechtlichen Kappungsgrenze in angespannten Wohnungsmärkten von derzeit 15 Prozent auf elf Prozent", heißt es in dem Papier.

Umgekehrt enthält der Textentwurf auch Zusagen des Senats in Richtung Wohnungswirtschaft. Die fordert angesichts der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation, dass zumindest der Staat seine Hausaufgaben macht und bürokratische Prozesse beschleunigt. Dies hatte Bausenator Geisel am Montagabend beim Stadtforum bereits in Aussicht gestellt. Dass es in Berlin durchschnittlich acht Jahre dauere, bis ein Bebauungsplan aufgestellt ist, sei nicht akzeptabel, hatte er moniert. Im Bündnistext heißt es dazu nun: "Neue Bebauungspläne sollen innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein. Wenn nicht, werden die Vorhaben in den Gremien der Senatskommission behandelt." Das darf man als Drohung Richtung Bezirke verstehen. In der Senatskommission "Wohnungsbau" landen seit ein paar Monaten alle strittigen Bauvorhaben und werden von der Chefin persönlich geklärt. Das soll, wie man hört, nicht immer ein Vergnügen sein.

Ob das alles im Bündnis so beschlossen wird, ist offen. Bei der finalen Abstimmungsrunde am Mittwoch dürfte intensiv diskutiert werden. Dem Vernehmen nach sind Mieterverein, DGB und Paritätischer Wohlfahrtsverband noch unentschieden, ob sie die Bündnisvereinbarung am Ende unterschreiben werden oder nicht. Sollten ausgerechnet sie ausstiegen, wäre das für die Regierende Bürgermeisterin zweifellos nicht das Signal des "neuen Miteinanders", das sie gern aussenden würde. Gleichzeitig wäre es aber auch für die Verbände riskant, sich zurückzuziehen. Denn die Zusammenarbeit im dem Bündnis ist bis Frühjahr 2027 vorgesehen – solange könnten sie dann nur von außen zuschauen und keinen direkten Einfluss mehr nehmen.