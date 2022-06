Pete Donnerstag, 16.06.2022 | 12:15 Uhr

Huptests in der Nacht?

Kann ja sein, aber klingt so natürlich erst einmal, als möchte jemand mit allen Mitteln Angst machen.

Wäre das jetzt so schwer, bei der Bahn in Erfahrung zu bringen, ob es in ICE-Werkstätten tatsächlich solche Huptests gibt? Und all die anderen Gruseldinge?

Es wäre ja nicht die erste ICE-Werkstatt in Deutschland, davon gibt es ja sicher schon die eine oder andere, also weiß man doch, was da so los ist...

Natürlich kann man sich auch bis zum Treffen am 30. zurücklehnen und abwarten. :-)