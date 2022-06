DHL nimmt neues Paketzentrum in Ludwigsfelde in Betrieb

Die Deutsche Post DHL hat am Mittwoch in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ein 37.000 Quadratmeter großes Paketzentrum in Betrieb genommen. Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort. Es ist demnach das erste Zentrum dieser Größenordnung in Ostdeutschland.



Mit dem neuen Paketzentrum, das eine Sortierleistung von 50.000 Sendungen pro Stunde hat, könnten die beiden bestehenden Paketzentren für den Berliner Raum in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und Börnicke (Havelland) entlastet werden, sagte Tobias Meyer, Konzernvorstand Post und Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group. Hintergrund sind weiter wachsende Paketmengen durch zunehmenden E-Commerce.