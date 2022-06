In Brandenburg 90 Prozent veräußert

Do 02.06.22 | 15:42 Uhr

Seit der Jahrtausendwende hat die Deutsche Bahn zahlreiche Bahnhofsgebäude verkauft. Nur noch jedes fünfte Gebäude gehört der Bahn. In Brandenburg wurden besonders viele Bahnhöfe abgestoßen.

Nur jedes fünfte Bahnhofsgebäude in Deutschland gehört noch der Deutschen Bahn.

Seit 1999 seien 81 Prozent aller Gebäude verkauft worden, die meisten davon in Ostdeutschland, sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbandes Allianz pro Schiene, Dirk Flege, am Donnerstag in Berlin.

2.824 von 3.507 Bahnhofsgebäuden gehören demnach nicht mehr dem Staatskonzern. In Brandenburg wurden 247 von 275 Bahnhofsgebäuden bis Ende 2021 verkauft, das sind rund 90 Prozent. In Berlin wurden dagegen den Angaben zufolge 12 von 96 Bahnhöfen veräußert (12 Prozent).