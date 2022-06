Fragen und Antworten - Was ein Öl-Embargo für PCK Schwedt und die Region bedeutet

Do 02.06.22 | 12:19 Uhr

Bild: imago images/F. Ossenbrink

Das Embargo gegen Russland wird kommen, dennoch sind die Auswirkungen auf die Raffinerie Schwedt bis heute unklar. Welche Alternativen gibt es zur Druschba-Pipeline? Worüber wird gestritten? Wir geben Antworten auf häufige Fragen.



Wann tritt das Öl-Embargo gegen Russland in Kraft?

Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, kommt das Öl-Embargo noch dieses Jahr. Die EU hat sich bereits auf eine erste Sanktion verständigt. Künftig sollen russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden. Für die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) hat dies zunächst keine Konsequenzen, da Transporte über Pipelines wie die über die Druschba aus Russland nicht betroffen sind. Die EU lässt Spielraum zu. Zwar sollen Einfuhren aus Russland bis Ende 2022 fast gänzlich gekappt werden, doch Ausnahmen soll es für die Versorgung über Pipelines geben. Deutschland hingegen will von dieser Regelung keinen Gebrauch machen und strebt die vollständige Loslösung von Moskau an. Spätestens ab Januar 2023 soll in der Schwedter Raffinerie kein russisches Öl mehr fließen.



Wie kommt dieses Vorhaben in der Region an?

Zum Teil sehr schlecht. Während Abgeordnete im Bundestag und die Bundesregierung ein Öl-Embargo vorantreiben, fürchten Politiker und Einwohner aus der Region die wirtschaftlichen Folgen. Um langfristig einen klimaneutralen Umbau der Raffinerie zu sichern, seien ein bis zwei Milliarden Euro vom Bund notwendig, sagte der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Generell stehen die SPD und CDU in Brandenburg hinter einem Embargo, doch wegen der bisher sehr unklaren Vorstellungen der Bundesregierung fordern sie Garantien, um die PCK Schwedt am Laufen zu halten und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern. Die AfD fordert, nicht aus dem Pipeline-Betrieb auszusteigen, solange die Ölversorgung nicht gesichert sei. Solche Sorgen teilen besonders die Menschen in der Uckermark, da viele in der Raffinerie arbeiten oder Menschen kennen, die dies tun. Besonders deutlich wurde die Schwedter Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD) zuletzt: "Die Öl-Lieferung aus Russland via Pipeline bleibt möglich. Trotzdem will Deutschland von dieser Ausnahme nicht Gebrauch machen? Für mich ist das immer noch ein Widerspruch."

Wie wichtig ist die PCK Schwedt für die Region?

Die Raffinerie in Schwedt ist eine riesige Anlage, die seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle für die Region Berlin-Brandenburg spielt. Neben 1.200 direkten Arbeitsplätzen sowie wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Zulieferern steht auch die Versorgung durch Kraft- und Brennstoffe auf dem Spiel. Das Volumen ist enorm: Neun von zehn Autos in der Region fahren mit Kraftstoff aus Schwedt. Das Kerosin für den Flughafen BER wird vor allem aus Schwedt bezogen. Nach eigenen Angaben von PCK stellt die Raffinerie 90 Prozent der Versorgung in Berlin und Brandenburg sicher. Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände formuliert es so: "Ein Öl-Embargo gegen Russland hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für den Großraum Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und insbesondere die Uckermark sowie Westpolen mit der Stadt Stettin. Ein starker Stellenabbau in Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Handel und Gewerbe wird die Folge sein. Eine allgemeine Versorgungsknappheit, verbunden mit momentan unüberschaubaren Preiserhöhungen, wären vorprogrammiert. Die damit einhergehenden sozialen Verwerfungen wären in der strukturschwachen Uckermark besonders ausgeprägt."



Was entsteht in der Raffinerie?

Über die 5.000 Kilometer lange Druschba-Pipeline kommt Rohöl nach Schwedt. In der Raffinerie wird der Rohstoff durch petrochemische Verfahren behandelt. Als Endprodukte entstehen unter anderem Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl sowie wichtige chemische Grundstoffe, die industriell verarbeitet werden können. Während dieser Verfahren wirft die Raffinierie aber noch etwas ab: Strom und Fernwärme. Etwa 90 Prozent der Schwedter Haushalte beziehen ihre Fernwärme über die PCK Schwedt.

Worum dreht sich der Streit konkret?

Spätestens wenn kein Öl mehr durch die Pipeline Druschba fließt, muss es alternative Quellen geben, um eine Energiesicherheit für die Region sowie Beschäftigungsperspektiven für Betroffene zu garantieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einen Fahrplan präsentiert, doch dieser ist vielen noch zu vage und unsicher. Habecks Vorstellung umfasst drei Elemente, die zusammenkommen müssten, um ohne russisches Öl über die Druschba den Betrieb in Schwedt aufrechtzuhalten.



1.) Öl soll aus anderen Ländern importiert werden. Es soll vor allem mit Schiffen zum Hafen von Rostock kommen und über eine innerdeutsche Pipeline, die es bereits gibt, nach Schwedt gelangen. Auch stehen nationale Ölreserven aus anderen Bundesländern sowie Transporte aus Polen auf dem Plan, um den Betrieb der Raffinerie zu sichern.

2.) Verhandelt werden soll mit dem russischen Betreiber der Raffinerie, dem Staatskonzern Rosneft. Gäbe dieser den Weg für das alternative Öl in der PCK nicht frei, soll die Bundesregierung über eine Treuhandstruktur eingreifen können. Schließlich gehe es hier um eine kritische Infrastruktur. Das Energiesicherungsgesetz wurde bereits entsprechend reformiert. 3.) Der Bund soll für mögliche Mehrkosten aufgrund der Umstellung aufkommen.

Kann der Hafen Rostock den Bezug über die Druschba-Pipeline ersetzen?

Am Hafen von Rostock können wegen des beschränkten Tiefgangs Schiffe mit bis zu maximal 80.000 Tonnen entladen werden [rostock-port.de]. Zur Lagerung stehen Öl-Tanks mit einem Fassungsvermögen von 700.000 Tonnen zur Verfügung. Und: Es gibt von Rostock eine Pipeline nach Schwedt. Am Innendurchmesser dieser Pipeline orientiert ist theoretisch der Transport von sechs Millionen Tonnen jährlich möglich. Zusammen mit der möglichen Ölmenge über Danzig ist eine Verfügbarkeit von bis zu 7,5 Millionen Tonnen pro Jahr für die PCK Schwedt denkbar. Im Vergleich zu heute entspricht das einer Auslastung von rund 60 bis 65 Prozent. Grundsätzlich ist es also möglich, große Mengen Öl über Rostock nach Schwedt zu bringen, um es in der Raffinerie zu verarbeiten. Jedoch kann der Weg über Rostock allein nicht zu einer Vollauslastung in Schwedt führen, der Betrieb im PCK wäre somit nicht rentabel. Es müssen also weitere Zulieferungen ins Spiel kommen, etwa aus nationalen Ölreserven. Eine konkrete Ausarbeitung hierfür gibt es bisher nicht.

dpa/Patrick Pleul Verflechtungen Brandenburger Unternehmen - Der lange Pipeline-Arm Russlands nach Ostdeutschland Öl und Gas kommt über Pipelines durch osteuropäische Nachbarstaaten nach Brandenburg. Der stetige Öl-Zufluss aus Russland für die Raffinerie in Schwedt könnte jedoch bald versiegen. Wie sehen die Alternativen aus? Von Stefan Ruwoldt



Welche Rolle spielen Transportwege auf dem Land?

Ist die Druschba-Pipeline trocken gelegt, werden Tankwagen auf Straßen und Kesselwagen auf Schienen vermutlich eine größere Rolle spielen als bisher. Beim Einsatz von mehr Kesselwagen wird die Deutsche Bahn involviert sein. Hier werden sich Fragen ergeben, ob es genügend Kesselwagen und Bahnhöfe gibt, um diese abzufertigen. Moderne Kesselwagen haben ein Fassungsvermögen von etwa 80.000 Liter, Tankwagen bis zu 30.000 Liter. In welchem erweiterten Umfang Transporte auf dem Land genutzt werden könnten, um einen Lieferstopp durch die Druschba-Pipeline zu kompensieren, ist derzeit aber noch unklar.



dpa/Jan Woitas Russisches Öl - Brandenburger SPD und CDU wollen Embargo nur bei 100 Prozent PCK-Auslastung Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt - jedoch mit unklaren Folgen für das PCK Schwedt. Die SPD und CDU halten die Raffinerie ohne Betrieb unter Vollauslastung nicht für haltbar.



Ist der Flugverkehr gefährdet?

Offenbar ist der Flugverkehr nicht gefährdet. Obwohl das PCK Schwedt von großer Bedeutung für den BER ist, gibt es derzeit keine Bedenken bei den Betreibern. "Die Betankung der Flugzeuge erfolgt im Auftrag der jeweiligen Airline. Der BER ist per Schiene gut angebunden", erklärt eine Sprecherin auf rbb-Anfrage. Das Kerosin zur Betankung der Flugzeuge komme mit Kesselwagen zum BER. "Damit kann der Flughafen jederzeit aus allen Richtungen mit Kerosin versorgt werden." Bereits jetzt erreichten Lieferungen aus verschiedenen Raffinerien den BER.



Auch die Lufthansa macht sich nach eigenen Angaben wegen des kommenden Öl-Embargos keine Sorgen. "Die Lufthansa Group ist in der Lage, ihren Treibstoffbedarf ohne Kerosin aus russischem Rohöl zu decken. Der Großteil des Kerosins, den wir nutzen, stammt aus anderen Quellen", sagte eine Sprecherin dem rbb.

