toberg Dienstag, 14.06.2022 | 22:40 Uhr

Interessante Frage! Der Geschichtsabriss der Redaktion hier fasst die Ereignisse in Kurzform gut zusammen.

Es handelt sich also nicht um eine Enteignung nach dem damaligen Bodenreformgesetzt, sondern einer Enteignung wegen NSDAP Mitgliedschaft und angeblicher Beteiligung am Regime? Das wird in der Tat dann interessant. Weil: Es gibt Beispiele aus dem alten Bundesgebiet, bei denen Enteignete der Alliierten nach der s.g. Entnafizierung zwar als Mitläufer, aber nicht als Entscheidungsperson oder Denunziant / Zuträger eingestuft wurden und damit ihr Eigentum wieder zurück bekamen.

Im Übrigen ist dies auch ein gutes Beispiel, wie lange Diktaturen und Kriege auch in Friedeszeiten noch nachwirken und Unfrieden stiften können. Also bitte: Nie wieder!