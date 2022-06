Neue Perspektive für Mitarbeitende - Handelskette Bela will Real-Markt in Falkensee übernehmen

Di 07.06.22 | 17:27 Uhr

Bild: Martin Gerten/dpa

Der Real-Standort in Falkensee steht kurz vor der Schließung. Die Handelskette Bela will die Filiale kaufen und unter der Marke Famila weiterführen. Stimmt das Kartellamt dem Deal zu, können die Mitarbeitenden auf eine Übernahme hoffen.

Die norddeutsche Handelskette Bartels-Langness (Bela) will den Real-Standort in Falkensee (Havelland) übernehmen und unter der Marke "Famila" weiterführen. Das bestätigte das Unternehmen rbbl24 am Dienstag, zunächst hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet. Wie eine Sprecherin erklärte, hat Bela das Übernahmevorhaben bereits beim Bundeskartellamt angemeldet. "Wir müssen die kartellrechtliche Zustimmung abwarten. Ziel ist es, den Standort so zügig wie möglich unter Famila ans Netz zu bringen", erklärte Bela-Sprecherin Solveig Hannemann rbbl24. "Bei einer positiven Entscheidung des Kartellamts übernehmen wir selbstverständlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Falkensee."

Tischendorf führt Real-Märkte unter altem Namen weiter

Die angeschlagene SB-Warenhauskette Real wird bereits seit dem Jahr 2020 zerschlagen. Der Finanzinvestor SCP hatte 276 Märkte von der Metro Group erworben, um einige der Filialen zu schließen und weiterzuverkaufen. Kaufland, Edeka und Globus hatten sich daraufhin eine große Zahl von Standorten gesichert. Das Bundeskartellamt hatte im Dezember 2020 den Erwerb von bis zu 92 Real-Standorten durch Kaufland unter Bedingungen freigegeben. Im Januar 2021 stimmte das Amt dem Kauf von bis zu 53 Filialen an Edeka zu, Globus bekam grünes Licht für den Kauf von 24 Standorten. Im Januar 2022 hatte SCP dann den Verkauf von 58 verbliebenen Standorten an die Unternehmerfamilie Tischendorf angekündigt, inzwischen soll es sich laut Medienberichten um 63 Märkte handeln. Das Bundeskartellamt hat der Weiterführung dieser Märkte unter dem Namen Real zugestimmt.

Datum für Schließung noch offen

Jetzt sollen etwa die Märkte in Brandenburg/Havel, Gosen (Oder-Spree), Pritzwalk (Prignitz) und Frankfurt (Oder) als Real-Filialen bestehen bleiben. Der Markt in Finowfurt hingegen wird Ende Juni geschlossen. Die frühere Real-Filiale in Cottbus wurde diesen Mai von Kaufland übernommen, der Real in Rangsdorf (Teltow-Fläming) soll ein Edeka werden. Kurz vor Abschluss der Standortaufteilung ist nun auch die mittelständische norddeutsche Handelskette Bela in die Verhandlungen über die Übernahme der Verbleibenden Real-Märkte eingestiegen. Vor einer Woche nun hat in dem Warenhaus in Falkensee der Ausverkauf begonnen. Wann der Markt endgültig schließt, ist allerdings noch offen, wie ein Real-Sprecher rbbl24 sagte. "Was den Markt in Falkensee angeht, ist derzeit viel in Bewegung. Wann der Standort letztmalig als 'Real' öffnet, hängt auch von der Entscheidung des Kartellamtes ab. Wenn die Übernahme abgelehnt wird, muss darüber neu nachgedacht werden."

Letzte Berliner Real-Märkte vor der Schließung

In Berlin hingegen sollen die letzten verbleibenden Real-Filialen am Treptower Park und in Helle Mitte in Hellersdorf am 11. Juni schließen. Eine Übernahme durch Konkurrenten wie bei den Real-Filialen in Karl-Marx-Straße und auf der Frankfurter Allee soll es nicht geben. Die früheren Real-Märkte in Neukölln und in Friedrichshain sind im vorigen Jahr bereits von Kaufland übernommen worden, der Real-Markt in Berlin-Spandau wurde geschlossen.

