Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent. Das schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden, teilte der Energiekonzern Gazprom demnach am Dienstag mit. Hintergrund seien fehlende Teile, die vom deutschen Siemens-Konzern hätten geliefert werden sollen.

Die Erdgasleitung Nord Stream 1 ist eine zentrale Verbindung nach Deutschland. Sie ist eine Unter-Wasser-Pipeline und führt vom russischen Wyborg an der Nordküste des finnischen Meerbusens der Ostsee durch die Ostsee direkt nach Lubmin nahe Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Sie wurde 2011 fertiggestellt und ist seitdem in Betrieb.

Nord Stream 2 hat einen ähnlichen Verlauf wie Nord Stream 1 durch die Ostsee bis zu ihrer Ankunft in Deutschland nach rund 1.200 Kilometern in Lubmin, allerdings startet die Pipeline in Ust-Luga, an der Südküste des finnischen Meerbusens. Sie wurde Ende 2021 fertiggestellt, aber nie in Betrieb genommen.

Die Erdgasleitung Jamal, fertiggestellt und in Betrieb seit 1999, leitet Gas von der sibirischen Halbinsel Jamal durch Russland, Belarus und Polen, durchquert dann die Oder im Oderbruch bei Reitwein und führt dann nach Mallnow/Lebus (Märkisch Oderland) zu einer sogenannten Verdichterstation und wird in das deutsche Gasnetz geleitet.



Die Pipeline Opal ist die Verteilpipeline in Deutschland und eine Abkürzung für Ostseepipelineanbindungsleitung. Sie ist ausschließlich eine innerdeutsche Leitung, gebaut für den Weitertransport des in Lubmin anlandenden Ergases von Norden nach Süden und hat auch einen Anschluss an die Leitung Jagal nahe Radeland bei Baruth/Mark (Teltow-Fläming). Jagal ist die innerdeutsche Leitung, die das Gas der Leitung Jamal an der polnischen Grenze aufnimmt und über Mallnow (Märkisch Oderland) Richtung Thüringen weitertransportiert, also von Ost nach West.