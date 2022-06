Nach der Tarifeinigung in der nordwestdeutschen Stahlindustrie gehen Arbeitgeber und Gewerkschaft davon aus, dass die Ergebnisse auch für Ostdeutschland übernommen werden. Das sei in der Regel so, sagte am Mittwoch Gerhard Erdmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands Stahl. Auch ein Sprecher der IG-Metall-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen erklärte, er rechne damit, dass die Vereinbarungen eins zu eins übernommen werden. Am Freitag gehen die Tarifverhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie in Berlin in die vierte Runde.

In der nordwestdeutschen Stahlindustrie hatten die IG Metall und die Arbeitgeber in der Nacht zum Mittwoch eine Einigung erzielt. Demnach sollen die Beschäftigten vom 1. August an 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt bekommen. Außerdem sind für Juni und Juli Extrazahlungen vorgesehen. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 18 Monaten.



In den vergangenen Wochen hatten hunderte Beschäftigte in Brandenburg und Sachsen an Warnstreiks teilgenommen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Diese hatten zuletzt eine Erhöhung von 4,7 Prozent bei einer Laufzeit von 21 Monaten angeboten. Die IG Metall wiederum hatte 8,2 Prozent mehr Geld gefordert bei einer einjährigen Laufzeit.



Die Stahl- und Metallbranche zählt laut Wirtschaftsministerium in Potsdam zu den beschäftigungsreichsten und umsatzstärksten Industriezweigen in der Region Berlin-Brandenburg. Allein im Land Brandenburg sind demnach etwa 38.500 Arbeitnehmer in 2.600 Unternehmen dieser Branche tätig, darunter zahlreiche Zulieferer.