Auf viele Mieter in Berlin kommen spürbare Mieterhöhungen zu: Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will die Preise anheben - und verweist auf die derzeit hohe Inflation. Die könne auch an Mietern nicht vorbeigehen, heißt es aus dem Unternehmen.

"Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen", sagte Buch weiter. Der Immobilienriese besitzt rund 565.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland. In Berlin sind es laut Vonovia rund 42.000 Wohnungen.



Die durchschnittliche Miete bei Vonovia erhöhte sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im bundesweiten Schnitt auf 7,40 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies liegt noch deutlich unter der derzeitigen Inflationsrate von knapp acht Prozent. In Berlin ist die Inflationsrate zuletzt auf über acht Prozent gestiegen und liegt damit so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Bislang verteuerten sich vor allem Energie- und Lebensmittelpreise.