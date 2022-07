Hohe Energiekosten - Wohnungsverband: Heizkosten für Berliner Mieter werden um die Hälfte steigen

Mi 13.07.22 | 14:21 Uhr

Bild: dpa/Michael Bihlmayer

Die Heizkosten für Berliner Mieter werden aus Sicht der Wohnungswirtschaft in diesem Jahr um mehr als die Hälfte steigen. "Das ist ein enormer Preissprung, den auch die steuerpflichtige Einmalzahlung des Bundes in Höhe von 300 Euro nicht auffängt", sagte Maren Kern, Vorstandsmitglied des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, am Mittwoch. Für einen Durchschnittshaushalt in einer 60-Quadratmeter-Wohnung bedeute dies zusätzliche Kosten von mindestens 360 Euro in diesem Jahr.



Eine Umfrage des Verbands unter den rund 340 Mitgliedsunternehmen im Juni habe außerdem gezeigt, dass bei fast 85 Prozent von diesen die Energiepreise seit Anfang des Jahres erhöht worden seien. "Die Heizkosten werden auch weiter deutlich steigen", sagte sie mit Blick auf das kommende Jahr.

dpa/T. Frey Gestörte Lieferketten und Nachzahlungen - So schwierig ist der Weg aus der Gaskrise Der Winter kommt - und mit ihm die Auswirkungen der Energiekrise. Unabhängiger vom Gas werden, ist da der erste Gedanke. Aber selbst wer das Geld für eine alternative Heizanlage hat, kann das Vorhaben derzeit kaum realisieren. Von Hasan Gökkaya



BBU fordert Deckelung der Nettokaltmiete

Um in Not geratene Berliner zu unterstützen, sei der vom Senat auf den Weg gebrachte Härtefallfonds in Höhe von 380 Millionen Euro zwar ein erster Schritt. Doch Menschen mit niedrigen Einkommen müssten stärker entlastet werden, etwa durch einen Deckel für die Energiepreisbelastung.



Zum Beispiel könnten die warmen Betriebskosten bei 40 Prozent der Nettokaltmiete gedeckelt werden. Die Differenz zu den Marktpreisen könnten staatliche Transferfonds decken. "Ein solches Modell würde eine Überschreitung bestimmter Steigerungsgrenzen bei den Energiepreisen vermeiden."



Die BBU-Vorstandsvorsitzende Kern sieht auch die Branche selbst vor hohen wirtschaftlichen Herausforderungen. Steigende Energiepreise und Baukosten, die Inflation sowie Lieferengpässe und Fachkräftemangel hätten unmittelbare Auswirkungen auf das Wohnen, so Kern. Die Unternehmen hätten zum ersten Mal seit acht Jahren einen Rückgang bei Baufertigstellungen gemeldet (minus 20,3 Prozent). Auch die Zahl der Grundsteinlegungen sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent eingebrochen.

dpa/Patrick Pleul 6 min Drohende Gasknappheit - Wirtschaftssenator und Gasag-Chef rufen zum Energiesparen auf Das Land Berlin ist gut für eine etwaige Gasknappheit gerüstet, sagt Wirtschaftssenator Schwarz. Gleichzeitig ruft er die Berliner zu Sparsamkeit auf - genauso wie der Gasag-Chef, der weiter steigende Preise nicht ausschließen kann.

Gasag wird Preise wohl weiter erhöhen