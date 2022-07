Lange stiegen die Preise für Lebensmittel scheinbar endlos weiter. Jetzt scheint der Trend zumindest bei einer ersten Discounterkette gestoppt. Aldi bietet Fleisch und Wurst deutlich billiger an. Was steckt dahinter? Von Nico Hecht

An einer Potsdamer Supermarkt-Fleischtheke prangt ein großer roter Hinweis: "Inflationsstopp". Mit diesem Label bewirbt der Discounter seine Preissenkungen.



Der Handel gebe die wieder günstigeren Einkaufsbedingungen an die Kunden weiter, erklärt ein Unternehmenssprecher von Aldi Nord den Schritt. Die zuletzt gesunkenen Marktpreise trügen dazu bei, dass Aldi so "die Inflation ein Stück weit abschwächen" könne.



Aldi zählt zu den wenigen großen Einzelhandelsketten in Deutschland, deren Preisgestaltung häufig Auswirkungen auf große Teile des Lebensmittel-Einzelhandels hat.