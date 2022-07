Der enorme Personalmangel an den Flughäfen sorgt aktuell für jede Menge liegen gebliebenes Gepäck. Allein am BER müssen täglich bis zu 300 Koffer nachgesendet werden. Für die Zwischenlagerung sollen nun neue Flächen freigegeben werden.

Auch am Hauptstadtflughafen BER stapeln sich Hunderte nachgesendete Koffer, die an ihre Besitzer vermittelt werden müssen. "Den Flughafen erreichen im Moment täglich an die 300 Koffer, die von den Airlines an ihre Kunden nachgesendet werden", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Das sei deutlich mehr als sonst. Alleine der Bodendienstleister Aeroground kümmert sich eigenen Angaben zufolge am BER im Auftrag der Fluggesellschaften um die Weitervermittlung von rund 1.000 dort gelagerten Gepäckstücken.