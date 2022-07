An den einigen Geldautomaten in Berlin gibt es kein Bargeld mehr. Grund sind Warnstreiks in der Geld- und Wertbranche, die am Freitag begonnen haben. Von der bundesweiten Aktion sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in Berlin das Unternehmen Ziemann und in Potsdam das Unternehmen Prosegur betroffen. Die Warnstreiks sollen bis einschließlich Montag dauern.