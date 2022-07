Erstmals wurde in Berlin ein Immobiliengeschäft gestoppt, weil die Eigentümerin auf der Sanktionsliste für Russland steht. Recherchen zeigen, dass es in Berlin bundesweit die meisten Immobilienunternehmen mit unklaren Eigentümerstrukturen gibt. Von R. Althammer, R. Schöffel, A. Senyurt

Es soll sich um eine Immobilie in Stadtlage handeln, mehr wollen weder Berliner Polizei noch Finanzbehörden dazu sagen. Die Eigentümerin hatte den Verkauf 2021 gestartet, doch es zog sich wohl hin. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stand sie dann auf der EU-Sanktionsliste und sowohl der beauftragte Notar als auch ihre Bank meldeten den Vorfall – so wie vorgeschrieben. Verkauf gestoppt, etwaige Mieteinnahmen eingefroren.

Eine bundesweite Abfrage von rbb, BR, MDR und SWR bei den Finanzbehörden ergab: Seit Verhängung der Sanktionen suchen die Finanzbehörden in allen Bundesländern nach sanktionierten Personen. Die Ausbeute scheint überschaubar. In Baden-Württemberg "konnten nur wenige Fälle identifiziert werden". In Sachsen-Anhalt und Bremen wurde nichts gefunden. Ob die Berliner Finanzbehörden fündig wurden, dazu äußerte sich die Senatsfinanzverwaltung nicht. In einer mit den anderen Bundesländern und dem Bundesfinanzministerium abgestimmten Antwort heißt es lediglich: "Einzelheiten können im Hinblick auf die beabsichtigten Wirkungen nicht mitgeteilt werden."

1.158 Personen und 98 Unternehmen und Organisationen stehen inzwischen auf den Sanktionslisten, doch nur wenige scheinen in Deutschland Immobilienvermögen zu besitzen. In München stießen die Finanzbehörden vor einigen Wochen beim Abgleich der Steuerdaten mit den Listen auf zwei Eigentumswohnungen und ein Grundstück, die einem kommunistischen Duma-Abgeordneten und seiner Frau gehören. Bei der russischen Duma hatte er dies nicht angegeben [duma.gov.ru] .

Eine exklusive Auswertung von Daten der Auskunftei Creditreform scheint ihn zu bestätigen. Bundesweit gibt es demnach 774 Immobilienunternehmen, zu deren unmittelbaren Eigentümern wiederum Firmen in Zypern, auf den Britischen Jungferninseln, den Cayman und den Marshall Inseln gehören, also Länder, wo es besonders einfach ist, sich "unsichtbar" zu machen. 618 dieser Firmen haben laut Auswertung ihren Sitz in Berlin.

Ist Deutschland und vor allem Berlin vielleicht gar nicht das Eldorado der russischen Eliten, in dem sie Vermögen in Höhe von Hunderten Millionen Euro über die Jahre gut getarnt anlegten? Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit bezweifelt das. Nach seiner Einschätzung dürften die wenigen Treffer eher "ein Beleg für die weitgehende Anonymität am Immobilienmarkt sein. Kriminelle aus der ganzen Welt einschließlich Russland verstecken deswegen hier immer noch viele Milliarden Euro verdächtiger, aber nach wie vor ungeklärter Herkunft."

Zwischen 2004 und 2021 haben russische Bürger nach einer Auswertung des bei der Senatsbauverwaltung angesiedelten Gutachterausschusses auf dem Berliner Immobilienmarkt gut 456 Millionen Euro investiert. Vor allem zwischen 2011 und 2017, danach brachen die Käufe ein. Die Zahlen beziehen sich auf all jene, die auch in den Grundbüchern stehen. Systematisch suchen kann man sie bis heute nicht, eine einheitliche Datenbank fehlt – wie in Berlin so in den anderen Ländern. Einzig die Finanzbehörden können anhand der Steuerdaten herausfinden, ob es in der Stadt Vermögen sanktionierter Personen gibt.

Schwierig wird es indes, wenn die Immobilie keiner Person, sondern einer Firma gehört. Denn wem welche Firma gehört, das ist oft unklar. Der russische Oligarch Rotenberg konnte deshalb nach rbb-Informationen vor einigen Jahren mit Hilfe seiner Familie eine Luxusimmobilie in Schmargendorf für mehrere Millionen Euro verkaufen. Ein schwer durchschaubares Geflecht von Firmen auf Zypern und in Berlin machte das möglich – und war rechtlich völlig legal. Im Zentrum stand seine Tochter Lilia Rotenberg sowie die Firma O. auf Zypern, deren "wirtschaftlich Berechtigter", letztlich also Eigentümer, Rotenberg war. Doch die Firma wie auch Rotenbergs Tochter standen und stehen anders als er nicht auf der EU-Sanktionsliste. Der Verkauf wurde problemlos abgewickelt.