Was für Wohnungen mit Gasthermen jetzt wichtig wird

So 17.07.22 | 13:32 Uhr | Von Marcus Latton

Die meisten Wohnungen in Berlin werden per Zentralheizung beheizt. Doch was kommt angesichts des drohenden Gasmangels auf jene knapp 12 Prozent der Miethaushalte zu, die über eine Gasetagenheizung verfügen? Von Marcus Latton