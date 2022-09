Interview | Berufsberaterin - "Der Trend ist seit Jahren, dass Eltern starken Einfluss nehmen"

Zum Ausbildungsstart in diesem Herbst bleiben wieder viele Stellen leer, obwohl es viele junge Menschen gibt, die eine Ausbildung suchen. Berufsberaterin Jacqueline Lauk erklärt, warum Azubis und Unternehmen oft nicht zusammenfinden.



rbb|24: Frau Lauk, es heißt seit Jahren, Jugendliche wollen immer noch KfZ-Mechatroniker werden – stimmt das immer noch? Jacqueline Lauk: Wir haben hier seit einigen Jahren den Trend dahin, dass Eltern starken Einfluss nehmen – und zwar nach dem Motto: Du musst was Sicheres für die Zukunft haben. Die Highlights sind tatsächlich gerade alle möglichen Berufe im öffentlichen Dienst. Wir haben hier Sechzehnjährige, die wollen Justizvollzugsbeamtin oder Verwaltungsfachangestellte werden. Wenn man dann mit den jungen Menschen redet, merken sie unter Umständen, dass sie das doch nicht wollen.

Jacqueline Lauk ist Gründerin und Inhaberin der Beratungsagentur Blinker FuturePlanner. Sie berät seit 16 Jahren junge Menschen und vermittelt sie in Ausbildung.

Was sind denn die Wunschberufe, die Ihnen die Jugendlichen nennen? Die Wünsche gehen tatsächlich sehr stark in Richtung finanzielle Sicherheit, also zum Beispiel in Richtung öffentlicher Dienst. Ein großer Trend sind auch Immobilienkaufleute. Viele meinen, der Immobilienkaufmann oder die Immobilienkauffrau wäre das Gleiche wie ein Makler oder eine Maklerin – die verwechseln diese Berufe einfach. Was wir auch erleben - egal ob bei jungen Männern oder jungen Frauen - ist ein eine starke Bewegung Richtung IT, also Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Nach wie vor ist aber auch ein wichtiges Thema: Es muss mir Spaß machen. Da geht es gar nicht um viel Freizeit, sondern darum, keine stupiden Arbeiten zu machen.

Wie finden Sie heraus, ob das jetzt eher der Elternwunsch ist oder wirklich der Wunsch der Jugendlichen? Ganz einfach: durch Gespräche. Es geht wirklich um Austausch mit den jungen Leuten. Wir fragen eher: Wofür schlägt dein Herz? Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Und durch diese Gespräche finden wir raus, worum es wirklich geht. Es gibt sehr viele mögliche Berufe, die die Jugendlichen oft gar nicht kennen. Und was vielleicht viele überrascht: Ich habe unglaublich viele Anfragen für Handwerksberufe. Ich habe jede Menge junge Leute, die wollen Trockenbauer, Maurer oder Fliesenleger werden, aber die kommen einfach nicht zusammen.

Gleichzeitig betonen die Handwerksbetriebe ja immer, sie finden kaum Nachwuchs. Warum finden Interessierte und Unternehmen nicht zusammen? Die Handwerkskammer macht zum Beispiel Werbung für Ausbildungen im Handwerk, die Sechzehn- bis Siebzehnjährige nicht anspricht. Sie benutzt Begriffe, die junge Menschen oft gar nicht kennen wie Handwerkskammer oder Industrie- und Handwerkskammer. Das ist ein Riesenproblem. Und die Arbeitsagenturen achten eher auf den Mangel, also auf die offenen Stellen und vermitteln in Mangelberufe. Aber wenn die Berufe dann nicht den wirklichen Interessen der Jugendlichen entsprechen, ist spätestens in der Probezeit Schluss. Aber auch auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber wird zum Beispiel auf die Bewerbungsunterlagen zu wenig Wert gelegt. Zum Beispiel, wie wichtig das Foto in einer Bewerbung ist. Wenn ich als Unternehmer 500 Bewerbungen bekomme, dann suche ich mir die raus, die mir auf dem Foto sympathisch sind und dann gucke ich die Unterlagen weiter durch. Genauso wie der Punkt Hobbys im Lebenslauf. Das interessiert Unternehmer nicht. Die möchten wissen: Was kann der junge Mensch? Was hat er für Talente? Die meisten haben schon irgendwelche Zertifikate gemacht oder haben tolle Fähigkeiten. Das kommt zu kurz in den Unterlagen. Dabei ist der Lebenslauf das Allerwichtigste.

Was ist dann der bessere Weg für eine langfristige Ausbildungs- und Jobbeziehung? Bei uns geht es eher darum, Talente und Potenziale herauszufinden. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dann kriegt man sehr schnell raus: Ist es jemand, der eher geschützt werden muss, der noch an die Hand genommen werden muss - oder ist es jemand, der schon so weit ist, dass er bestimmte Dinge lernen kann, ohne dabei ständig jemanden an seiner Seite zu haben. Ich glaube, es wird viel zu wenig mit den jungen Menschen gesprochen.

Wie müssten sich Unternehmen anders aufstellen und verhalten gegenüber den Jugendlichen, um für alle Seiten gute Azubis zu bekommen? Ich glaube, das Grundproblem ist, keine Antwort zu bekommen. Das geht wie bei uns auch einfach über Whatsapp. Unternehmen machen das den jungen Leuten einfach zu schwer und antworten noch nicht mal. Das frustriert die jungen Menschen total.

