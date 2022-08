Demnach sollen Unternehmen unter anderem die Temperatur in Büros auf die rechtlich zulässigen Mindestwerte senken, stromsparende Lampen einbauen und in Sanitäranlagen auf Warmwasser verzichten. Verbände wie die Industrie- und Handelskammer versprechen, die Energieberatung für Unternehmen weiter auszubauen.

Die Berliner Wirtschaft will ihren Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um mindestens zehn Prozent senken. Dazu haben Vertreter mehrerer Verbände am Montag eine Vereinbarung mit dem Senat unterschrieben.

Mit dem Sparplan für öffentliche Gebäude hatte der Senat Mitte August ein erstes Maßnahmenpaket vorgestellt, das die drohende Energiekrise im Herbst und Winter abfedern soll. Mindestens zehn Prozent weniger Energie soll in öffentlichen Gebäuden verbraucht werden.

Dafür wird in Büroräumen die erlaubte Höchsttemperatur auf 20 Grad Celsius gesenkt, in Fluren und in Treppenhäusern auf 16 Grad Celsius. Das Warmwasser wird in Verwaltungen, weiterführenden Schulen und Hochschulen abgestellt. In Schwimmbädern sind nur noch maximal 26 Grad Wassertemperatur erlaubt, beheizte Außenbecken ganz verboten.

"Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns als Landesverwaltungen an die eigene Nase fassen und schauen: Was können wir tun, um unseren Verbrauch zu senken?", sagte die Regierende Bürgermeisterin Giffey.