Elektronikmesse in Berlin - Wie die IFA beim Publikum punkten will

Mi 31.08.22 | 16:56 Uhr

imago images/Shan Yuqi Audio: rbb24 Inforadio | 31.08.2022 | Lisa Splanemann | Bild: imago images/Shan Yuqi

Ab Freitag findet auf dem Berliner Messegelände die 62. IFA statt. Neueste Produkte und Innovationen aus den Bereichen Haushaltstechnik und Unterhaltungselektronik erwarten die Besucher. Smart Home und Nachhaltigkeit sind dabei die Kernthemen.

Pandemiebedingt musste auch die IFA, die größte Elektronikmesse der Welt, eine längere Pause einlegen. An diesem Freitag startet die Messe neu – allerdings unter besonderen Bedingungen, denn Tech-Unternehmen leiden unter den Auswirkungen der globalen Lieferkettenprobleme; Produkte und Materialien sind nicht verfügbar oder werden mit großer Verzögerung geliefert. Die hohe Inflation und steigende Preise treffen die Hersteller, aber auch die Verbraucher. Deshalb fokussiert sich die Internationale Funkausstellung in diesem Jahr besonders auf Energieeffizienz, Smart Home sowie Nachhaltigkeit.

Gut 250.000 Besucher zog es vor der Corona-Pandemie jährlich zur Elektronikmesse IFA nach Berlin. Im vergangenen Jahr fand die die Weltleitmesse für Consumer- und Home-Electronics gar nicht statt. Aussteller hatten wegen all der Unwägbarkeiten die Notbremse gezogen und abgesagt. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit deutlich weniger Besucher. Auch auf Ausstellerseite wurde eine Rückgang verzeichnet. Rund 1.100 Aussteller aus 46 Ländern präsentieren sich bis zum 6. September in Berlin.

IFA 2022 IFA 2022 Wann: 2. bis 6. September, 10-18 Uhr Wo: Messegelände am Funkturm Weitere Infos auf der IFA-Homepage

Hausgeräte boomen

2022 soll die Wende für die Messe bringen, doch der Neustart steht in diesem krisenreichen Jahr vor großen Herausforderungen. Die Hoffnung auf Geschäfte in der Hausgerätesparte sind dementsprechend groß. Der Bauboom beflügelt die Geschäfte und die großen deutschen Hersteller sind wieder vor Ort in Berlin. Im ersten Quartal 2022 zog der Umsatz mit Elektro-Hausgeräten um knapp zehn Prozent auf 4,4 Milliarden Euro an, geht aus dem Branchenindex Hemix hervor. Bei Elektro-Großgeräten lag das Plus sogar bei 18,3 Prozent mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Euro. Die großen deutschen Hersteller wie Bosch und Miele freuen sich nach eigenen Angaben auf den Kontakt und Austausch mit den (Fach-) Besuchern – für sie bleibe die Messe eine wichtige Präsentationsfläche.

Innovations-Hub IFA NEXT

Innovative Newcomer spielen auf der IFA in diesem Jahr auch eine wichtige Rolle. Auf dem Innovations-Hub IFA NEXT präsentieren weltweit führende Forschungsinstitute, Universitäten, Start-ups und Verbände die neuesten Technologietrends. Im Fokus steht dabei in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit. Zahlreiche Start-ups arbeiten daran, die Umweltbilanz im Bereich Consumer Electronics und Home Appliances zu verbessern – durch ressourcenschonende und CO2-neutrale Produktion, Reparierbarkeit und Recycling.

Für die Messebesucher bietet die IFA in diesem Jahr neben spannenden neuen Produkten auch wieder ein Entertainmentprogramm für Kinder, Erwachsene und Familien. Das Berliner Messegelände wird zur "Entertainment-City": Autogrammstunden mit Youtube-Stars, Spitzensportlern und Fußballern, Live-Koch- und Talkshows sowie Games- und E-Sports-Events und Livemusik.

IFA-Veranstalter suchen neues Messekonzept

Auch im Jahr 2023 wird die IFA auf dem Messegelände in Berlin stattfinden, denn solange läuft der aktuelle Vertrag. Der IFA-Veranstalter, der Branchenverband gfu Consumer & Home Electronics, sucht hinter verschlossenen Türen dennoch schon länger nach einem neuen Konzept für die Messe. Ein Szenario könnte eine reine Fachmesse ohne Publikum sein. Ob dieses Konzept für die IFA tragfähig sein kann, bleibt abzuwarten. Schließlich kam so schon für die größte Computermesse Cebit vor der Pandemie das Aus.

