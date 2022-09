Noch kann sich der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg gegen Inflation und Rezessionsangst behaupten: In der Region werden nach wie vor Arbeitskräfte dringend gebraucht. Die Erwerbslosigkeit ist im September weiter gesunken.

In Brandenburg waren im September 75.089 Menschen arbeitslos, 2.303 weniger als im August, aber 1.955 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote in Brandenburg liegt derzeit bei 5,7 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im August und 0,2 Prozent mehr als im September 2021.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist im September leicht gesunken. In Berlin waren im September 180.274 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das sind 6.279 weniger als im August und 10.161 weniger als im Vorjahresmonat. Die Berliner Arbeitslosenquote liegt bei 8,9 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als im August und 0,5 Prozentpunkte weniger als im September 2021.

"Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region ist saisonbedingt üblich", analysiert die operative Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg. Hohen Einstellungsbedarf haben weiterhin die Gastronomie, der Gesundheits- und Pflegebereich sowie das Handwerk.



Knie-Nürnberg betonte, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gebe es noch freie Stellen für dieses Ausbildungsjahr: "Jeder der aktuell noch sucht, hat immer noch die Chance auf einen Ausbildungsbeginn in diesem Jahr." Die Jugendlichen könnten sich jederzeit an die Berufsberatung.