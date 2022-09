Mehrere Einsprüche gegen Wahlergebnisse - Berliner Verfassungsgericht verhandelt über Konsequenzen der Pannenwahl

Mi 28.09.22 | 06:05 Uhr

Bild: dpa/Abdulhamid Hosbas

Aus dem Super-Wahltag wurde ein Superwahl-Chaos. Was sind die Konsequenzen? Darüber verhandelt das Berliner Verfassungsgericht ab Mittwoch. Es geht um die Frage, ob die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss.

Das Berliner Verfassungsgericht will sich am Mittwoch erstmals mit den Wahlpannen im vergangenen Jahr befassen. Das Gericht verhandelt darüber, ob die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ganz oder in Teilen wiederholt werden muss.



Von den insgesamt 35 Einsprüchen würden zunächst vier verhandelt. Dabei gehe es um die Beschwerden des Senats, der Landeswahlleitung sowie der Parteien AfD und "Die Partei". Über weitere Wahlprüfungsanträge will das Gericht später entscheiden.



Verhandlung im Hörsaal der Freien Universität in Dahlem

Wegen der zahlreichen Verfahrensbeteiligten wird die mündliche Verhandlung nicht im Dienstgebäude des Verfassungsgerichts in der Elßholtzstraße stattfinden, sondern in einem Hörsaal der Freien Universität in Dahlem. Bislang haben sich mehr als 200 Beteiligte angekündigt, unter ihnen viele gewählte Abgeordnete und nicht gewählte Kandidaten. Eine Entscheidung wird an diesem Tag noch nicht erwartet. Das Gericht hat dafür drei Monate Zeit. In der einzigen mündlichen Verhandlung sollen die Antragsteller Gelegenheit bekommen, sich zum Verlauf der Wahlen zu äußern.



Viel Chaos am 26. September 2021

Am 26. September 2021 waren die Berlinerinnen und Berliner gleich zu vier Abstimmungen aufgerufen. Gewählt wurden der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen. Dazu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Es bildeten sich lange Warteschlangen an Wahllokalen. Manche hatten deutlich länger als 18 Uhr offen, weil Stimmzettel fehlten oder im falschen Wahllokal ausgereicht wurden. Die Berliner Landeswahlleitung zählte allein in 207 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten.



Über die Gültigkeit der Bundestagswahl vom selben Tag entscheidet der Bundestag in einem eigenen Verfahren. Dessen Wahlprüfungsausschuss wird eine Empfehlung für das Plenum abgeben, welches im Oktober entscheiden soll. Es wird erwartet, dass sich der Wahlprüfungsausschuss an der Beurteilung des Berliner Verfassungsgerichts orientiert.

