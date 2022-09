Investition über 400 Millionen Euro - Bundeskanzler Scholz kündigt Ausbau der Öl-Pipeline nach Schwedt an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass die Pipeline von Rostock nach Schwedt für 400 Millionen Euro ausgebaut wird, damit sie mehr Öl in die dortige Raffinerie transportieren kann. Um die Anlage zu erhalten, "sorgen wir dafür, dass es jetzt auch Importmöglichkeiten zusätzlich aus Polen gibt, vielleicht sogar aus Kasachstan", sagte Scholz am Samstag in einem Interview dem Deutschlandfunk. [www.deutschlandfunk.de]

Interview - Gewerkschaft IGBCE: Zufrieden mit Hilfen für PCK Schwedt Die Bundesregierung hat den russischen Betreiber der PCK-Raffinerie in Schwedt unter Treuhandverwaltung gestellt - und Hilfen für die Raffinerie angekündigt. Es sei gut, dass es eine klare Zusage für die Beschäftigten gibt, sagt Rolf Erler, Bezirksleiter für Berlin und Brandenburg der Gewerkschaft IGBCE.

Es würden zudem die finanziellen Hilfsmittel organisiert, um die Arbeitsplätze in Schwedt zu erhalten. Die Bundesregierung hatte die Raffinerie am Freitag unter eine Treuhandverwaltung gestellt und den bisherigen russischen Betreiber Rosneft entmachtet. Bisher wurde die Raffinerie in der brandenburgischen Stadt an der Grenze zu Polen über die Öl-Pipeline Druschba mit russischem Öl versorgt, das aber ab Oktober nicht mehr importiert werden soll.

Rosneft prüft Gang vor Gericht

Anders als im Fall der Raffinerie Leuna hatte man sich in Schwedt wegen Rosneft nicht um eine alternative Versorgung bemüht. Rosneft hält einen Mehrheitsanteil von gut 54 Prozent an der PCK Raffinerie, Shell rund 37 Prozent. Das russische Unternehmen kündigte an, eventuell vor Gericht zu gehen, um die Entscheidung der Bundesregierung anzufechten. In einer Erklärung bezeichnete Rosneft den Schritt als illegal.