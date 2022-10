Alfred Neumann Berlin Mittwoch, 19.10.2022 | 09:48 Uhr

Man muss sich in einer Metropole wie Berlin ggf. ziemlich sputen, um bei einem 9-5-Bürojob es noch rechtzeitig vor 18:00 in den Supermarkt zu schaffen, ohne den Einkäufe durch die halbe Stadt transportieren zu müssen. IN der DDR etablierten sich deshalb schon in den 1950ern die Spätis. Der Großeinkauf Samstags war aber auch im Westen eher eine Qual denn dem Familienleben dienlich.



Auf dem Land ist das oft anders. Da führt der Arbeitsweg an vielen Supermärkten vorbei. Dem Auto ist es egal, ob der Einkauf im Kofferraum liegt oder nicht.