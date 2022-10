Ärzte, die die Arbeit niederlegen? Das gab es an der renommierten Berliner Charité seit 15 Jahren nicht mehr. Am Mittwoch soll es nach über zweieinhalb Jahren Pandemie-Belastungen jedoch wieder soweit sein.

Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité sind am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kündigte eine hohe Bereitschaft zur Beteiligung an - mehrere Hundert Ärztinnen und Ärzte der großen Universitätsklinik würden an der zentralen Warnstreik-Kundgebung (ab 9:30 Uhr) vor dem Bettenhochhaus in Mitte teilnehmen, hieß es.

Laut Gewerkschaft ist es seit mehr als 15 Jahren das erste Mal, dass Ärzte an Europas größter Universitätsklinik in den Ausstand gehen.

Der Warnstreik-Aufruf erstrecke sich auf die rund 2.700 Ärztinnen und Ärzte an den Standorten in Mitte, Wedding und Steglitz. Ein Notdienst wird nach Gewerkschaftsangaben sichergestellt.

Hintergrund des Warnstreiks sind Verhandlungen über eine Weiterentwicklung des Haustarifvertrags. Ein Charité-Sprecher hatte zu der Warnstreikankündigung auf Anfrage mitgeteilt, dass sich die Verhandlungen durch eine Vielzahl an Themen "sehr komplex, aber konstruktiv" gestalteten. Angestrebt werde eine gute Lösung für alle Seiten. Die Charité habe ein "differenziertes Paket mit Angeboten zu Arbeitszeit und Entlastung, Fort- und Weiterbildung, Entbürokratisierung und Gleichstellung" vorgelegt.

Schon lange klagen Hausärzte in Brandenburg über Nachwuchs- und Kollegenmangel. In dieser Woche wird ihr Protest spürbar: Sie schränken die Öffnungszeiten ein und machen "Dienst nach Vorschrift".

Hausärzte in Brandenburg schränken Sprechzeiten aus Protest ein

In Brandenburg geht derweil der Protest der Hausärzte weiter. Viele von ihnen bieten in dieser Woche nur eingeschränkte Sprechzeiten an. Damit protestieren die Medizinerinnen und Mediziner gegen Pläne der Bundesregierung. Demnach sollen bestimmte Leistungen für Neupatienten künftig nicht mehr bezahlt werden.

Kritisiert wird auch, dass nur Krankenhäuser finanzielle Unterstützung vom Land wegen der hohen Inflation und Energiekosten erhalten sollen. Gerade nach den Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie, fühlten sich die Kolleginnen und Kollegen durch die geplanten Einsparungen ungerecht behandelt, sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg, Karin Harre, am Dienstag dem rbb.

Die Politik müsse die Rahmenbedingungen stattdessen finanziell weiter verbessern. So müssten Ärztinnen und Ärzte, die sich in Brandenburg niederlassen wollen, Planungssicherheit bekommen, so Harre. Sie müssten sicher sein, dass das Kassenärzte-System die gestiegenen Kosten, zum Beispiel für das Personal, erstatten kann.