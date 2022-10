Tag zwei des Pilotenstreiks - Zahlreiche Eurowings-Verbindungen am BER fallen auch am Dienstag aus

Di 18.10.22 | 06:05 Uhr

Bild: Rainer Keuenhof/picture alliance

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings geht in den zweiten Tag. Während am Montag 22 Flüge am Hauptstadtflughafen BER ausfielen, sollen es am Dienstag 32 sein. Der Mutterkonzern selbst meldet aktuell sprudelnde Einnahmen.

Auch am Dienstag werden wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings bundesweit wieder etliche Flüge ausfallen. Wie es auf der Seite des Flughafens BER heißt, sind für den zweiten Streiktag am Dienstag allein in Schönefeld 32 von insgesamt 48 Flüge gestrichen worden [berlin-airport.de]. Bereits am Montag wurden 22 Verbindungen abgesagt. Laut Eurowings fielen am ersten Streiktag bundesweit 240 von 488 Flügen aus, knapp die Hälfte der geplanten Verbindungen. Für Dienstag und Mittwoch rechnet Eurowings mit ähnlichen Zahlen. Der insgesamt dreitägige Streik, zu dem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen hat, soll noch bis Mittwoch um 23:59 Uhr andauern. Als Grund nannte Cockpit das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag. Im Detail wollen die Eurowings-Piloten längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze erreichen. Eurowings hält das für wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 14 zusätzliche freie Tage, Eurowings bietet 10.

17.000 Passagiere am Montag betroffen

Finanzchef Kai Duve hatte am Montag am Flughafen Köln/Bonn berichtet, dass jeder Streiktag die Lufthansa-Tochter einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag koste. Dadurch gefährde der Streik Arbeitsplätze, warnte der Manager und betonte, dass man den Forderungen der Gewerkschaft schon weit entgegengekommen sei. So fordere diese auch eine Reduzierung der maximalen Wochen-Arbeitszeit um fünf Stunden und man biete ein Minus von drei Stunden. Derzeit beträgt die maximale Wochen-Arbeitszeit Firmenangaben zufolge 55 Stunden. Am ersten Streiktag war besonders der Flughafen Düsseldorf am stärksten betroffen. Dort wurden nach Angaben des Airports von Eurowings bereits vor dem offiziellen Streikbeginn 102 der für Montag geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. In Köln/Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert. Insgesamt waren Unternehmensangaben zufolge rund 17.000 Passagiere von dem Streik betroffen. Dass ein großer Teil der Flüge trotz des Streiks stattfinden kann, liegt nicht zuletzt daran, dass die Maschinen der österreichischen Tochter Eurowings Europe nicht vom Arbeitskampf betroffen sind. Sie fliegen während des Streiks "unter Volllast", wie es hieß. Auch die Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert, ist nicht vom aktuellen Streikaufruf der VC betroffen. Die Lufthansa-Tochter setze außerdem Flugzeuge von Partnergesellschaften ein, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen, hieß es.

Lufthansa meldet Verdopplung der Gewinnprognose

Unterdessen wurde am Montag bekannt, dass der Mutterkonzernz Lufthansa überraschend wegen eines starken Sommerquartals 2022 im Tagesgeschäft mit einem Milliardengewinn rechnet. Während viele Piloten der Billigtochter Eurowings am Montag streikten und Hunderte Flüge ausfielen, verdoppelte der Konzernvorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montagnachmittag seine Prognose für das laufende Jahr. So soll der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten, wie das Unternehmen mitteilte. Als Gründe nannte der Konzern die starke Ticketnachfrage und ein weiteres Rekordergebnis der Frachttochter Lufthansa Cargo. Dabei musste die Lufthansa ebenso wie Eurowings das Flugprogramm im Sommer wegen Engpässen an vielen Flughäfen ausdünnen. Bodenmitarbeiter und Piloten legten den Flugbetrieb der Hauptmarke Lufthansa tageweise lahm - und setzten mit ihren Ausständen deutliche Gehaltserhöhungen durch. Im Oktober zogen die Piloten der deutschen Teilgesellschaft von Eurowings mit eigenen Streiks nach. Bereits am 6. Oktober hatte es eine eintägige Arbeitsniederlegung gegeben. Sendung: rbb24 Inforadio, 17.10.2022, 8 Uhr