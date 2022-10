Berlin habe sein Interesse an einem gebündelten Erwerb bekundet, teilte das Presse- und Informationsamt des Landes am Mittwochabend mit. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und weitere Senatsmitglieder hätten in einem Gespräch mit der Vattenfall-Vorstandsvorsitzenden Anna Borg die Zielsetzung des Landes verdeutlicht, "das Fernwärme- und das Gasnetz für eine effektive Wärmewende zusammen zu denken".

Das Land Berlin will die Wärmeversorgung der Stadt unter eigene Kontrolle bringen und erwägt den Kauf des Fernwärmegeschäfts von Vattenfall und den Kauf der Vattenfall-Anteile an der Gasag.

Das Land wolle "mehr Einfluss auf die Versorgungssicherheit und die Zukunft der Energie- und Wärmeversorgung in Berlin nehmen", erklärte Giffey. Berlin werde nur klimaneutral, wenn auch die Wärmeversorgung modernisiert werde. "Mit seinen 1,3 Millionen Fernwärmehaushalten ist dieser Hebel für die Energiewende in Berlin von sehr großer Bedeutung."

Mit den beiden weiteren Gasag-Anteilseignern E.on und Engie habe das Land bereits "Eckpunkte einer gemeinsamen Zusammenarbeit" definiert. Das Land strebe nach Angaben des Informationsdienstes eine Mehrheitsbeteiligung an der Gasag an.

Die Parteiführung der Berliner Linken begrüßte die Absicht des Landes, die Wärmeversorgung in öffentliche Hände zurückzuholen. "Damit würde ein wichtiges Ziel der rot-grün-roten Koalitionsvereinbarung umgesetzt werden und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klimagerechten Stadt gegangen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesvorsitzenden, Katina Schubert, den Fraktionsvorsitzenden, Anne Helm und Carsten Schatz, sowie Kultursenator, Klaus Lederer.

Das "Handelsblatt" hatte am bereits am Montag berichtet, dass Vattenfall den Verkauf seines Berliner Fernwärmegeschäftes vorbereite. In den kommenden Wochen sollten demnach Informationspakete an Interessenten geschickt werden. Unter den Interessenten ist demnach auch das Land Berlin. Die Tochter mit dem Namen "Stadtwärme" könne dem Bericht zufolge mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet werden. Das Unternehmen habe einen Prozess zur strategischen Neubewertung der Stadtwärme gestartet, zitiert das Blatt einen Vattenfall-Sprecher. Anfang 2023 könne demnach eine Entscheidung fallen.

Vattenfall will erklärtermaßen eine wichtige Rolle bei der deutschen Energiewende spielen und sich von fossilen Energieträgern verabschieden. Im Mai hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sein Wärmegeschäft in Berlin in dem Zusammenhang auf dem Prüfstand steht. Eine Option sei ein Verkauf.

An das Vattenfall-Wärmenetz in Berlin sind mehrere große Kraftwerke angeschlossen, die vor allem Gas und Steinkohle verfeuern, zum Teil auch Biomasse. Vattenfall beliefert in Berlin 1,3 Millionen Wohnungen mit Warmwasser und Wärme. Das Fernwärmesystem in der Hauptstadt ist eines der größten in Westeuropa. Heißes Wasser wird dabei über mehr als 1.700 Kilometer lange Rohrleitungen zum Heizen in die Haushalte transportiert. Vor einigen Jahren hatte das Land Berlin versucht, das Netz von Vattenfall zu übernehmen. Der Versuch scheiterte vor Gericht.