Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der deutsche Standort der chinesischen Videoplattform "TikTok" in Berlin hat jetzt einen eigenen Betriebsrat. Das Gremium besteht aus elf Mitgliedern und nimmt seine Arbeit am 18. Oktober auf, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte.



Demnach haben am Mittwoch die rund 450 TikTok-Beschäftigten in Berlin erstmals einen Betriebsrat gewählt. Unter den elf Betriebsratsmitgliedern wurden neun über eine Verdi-Liste sowie jeweils eine Person anderer Listen in das Gremium entsandt.