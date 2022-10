Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Berlin-Brandenburg bereitet Tarifverhandlungen mit dem Lebensmittel- und Restaurant-Lieferdienst Lieferando vor. Die Gewerkschaft strebe einen deutschlandweit geltenden Tarifvertrag an, sagte Sebastian Riesner, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, am Sonntag in der rbb24 Abendschau.

Derzeit seien die Arbeitsbedingungen für Fahrer aller Lebensmittel-Lieferdienste schlecht. Zudem herrsche unter den Kurieren eine hohe Fluktuation.



Aus Sicht der NGG verfolge Lieferando mit seiner Aufteilung der Belegschaft in Fahrer und Verwaltungsmitarbeiter das Ziel, starke Betriebsräte im Unternehmen zu verhindern. In der Vergangenheit sei es in ähnlichen Fällen nur über gerichtliche Verfahren gelungen, die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu verbessern, sagte Riesner, deshalb brauche es in der Branche Betriebsräte.