HG Berlin Pankow Dienstag, 18.10.2022 | 14:30 Uhr

"Was habt ihr gegen den Streik der Apotheker ? Was macht Ihr wenn keiner mehr da ist ?"

Ich habe nichts gegen den Streik der Apotheker. Ist deren gutes Recht. Verstehen oder unterstützen muss ich dies jedoch noch lange nicht. keiner mehr da - wird nie passieren! dafür steckt viel zu viel Geld in diesem Markt... auch durch gesetzlich garantierte Handelsspannen (wer hat dieses Privileg sonst? fragt einer, der jahrelang in diesem Geschäft tätig war)



"Seid ihr bei Pilotenstreiks auch mit dem

Flugsimulator im Urlaubshotel angereist ? "

Nein, aber mit dem Auto, dem Zug oder einer anderen Airline. Das Apotheken-Monopol gehört geknackt in Deutschland!