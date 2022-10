Gegenüber September 2022 schwächte sich die Teuerung mit einem Plus von 0,7 Prozent in Berlin und einem Plus von 1,1 Brandenburg wieder etwas ab . Im September 2022 hatte sie in beiden Ländern gegenüber August 2022 noch bei 1,8 Prozent gelegen.

Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg lagen im Oktober weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zu Oktober 2021 müssen Verbraucher in Berlin im Schnitt 9,9 Prozent mehr zahlen, in Brandenburg sogar 10,8 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte.

Insbesondere die Energiepreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich an: in Berlin um 35,0 Prozent und in Brandenburg um 45,1 Prozent. Es waren vor allem die Preise für Heizöl und Gas, die in der Region mit Steigerungen um 92,5 Prozent auf die Energiepreise wirkten. Auch für den Umstieg auf feste Brennstoffe, wie z.B. Kohle oder Pellets, musste wesentlich tiefer in die Tasche gegriffen werden: In Berlin stiegen die Preise hierfür um 87,3 Prozent und in Brandenburg um 77,4 Prozent.

Preistreiber waren allerdings auch Nahrungsmittel, die in Brandenburg und in Berlin jeweils um rund 20 Prozent teurer waren. Laut Statistischem Landesamt handelt es sich um die höchsten Preissteigerungen seit 1991.

Darüber hinaus wurden in beiden Ländern erhebliche Teuerungen bei Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen beobachtet: In Berlin nahmen die Preise um 10,4 Prozent und in Brandenburg um 11,4 Prozent zu.