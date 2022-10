In mehreren Metall- und Elektrobetrieben in Berlin und Brandenburg soll es ab Montag zu ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der Branche kommen.

Wie schon andere Bezirke am Vortag habe die IG Metall Berlin-Brandenburg in der dritten Verhandlungsrunde am Freitag das Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt, teilte die Gewerkschaft am Nachmittag mit. "Für ernsthafte Verhandlungen ist dieses Angebot viel zu dünn und zu vage", sagte IG-Metall-Verhandlungsführerin Irene Schulz. "Auch einen Tag vor Ende der Friedenspflicht nennen die Arbeitgeber nicht einmal eine Zahl für eine dauerhafte Lohnerhöhung", so Schulz weiter.