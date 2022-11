Hansen Sonntag, 06.11.2022 | 13:38 Uhr

Was fehlt, ist das Ergebnis, das der Verbrauch kaum gesunken ist.

Das würde wohl daran liegen, das einfach viel zu viele auf das Auto angewiesen sind.

Statt den Kampf gegen das Auto sollte man lieber einen für den ÖPNV führen.

Was heißen würde, endlich die Außenbezirke mal vernünftig anbinden, damit die Fahrzeiten je Richtung nicht knapp 4 mal so lang sind. Statt neue Trassen zu bauen, streitet man sich lieber um den Preis. So wird das aber nix mit dem Klima, die Menschen brauchen nutzbare Alternativen.