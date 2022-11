Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz wünscht sich mehr Tempo der Bundesregierung bei der Gaspreisbremse. Die Geschwindigkeit bei dem Vorhaben mache ihm Sorgen, sagte der parteilose Politiker, den die SPD in den Senat entsandt hat, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Umsetzung durch das Bundeswirtschaftsministerium muss so schnell wie möglich erfolgen", forderte er. "Jede Woche, die vergeht, kann Unternehmen ihre Existenz kosten - erst recht, wenn die Gaspreisbremse nicht vor Februar kommt."



Grundsätzlich seien die vereinbarten Energiepreisbremsen der wichtigste Hebel für die Entlastung der Wirtschaft in der aktuellen Krise, so Schwarz. "Sie packen das Problem an der richtigen Stelle an, und auch die Übernahme des Dezemberabschlags bedeutet für kleine und mittlere Unternehmen eine spürbare Entlastung." Nur das Tempo bei der Gaspreisbremse muss aus seiner Sicht höher werden.