Do 10.11.22 | 18:09 Uhr

Die hohen Preissteigerungen beim Gas und Strom treiben zurzeit viele Menschen um. Der Bund plant eine Deckelung der Preise. Die EWE, einer der großen Versorger in Brandenburg, ist jedoch skeptisch, dass diese schon ab Jahresanfang greifen könnten.



Der Energieversorger EWE hält ein Vorziehen der von der Bundesregierung geplanten Energiepreisbremsen auf Januar/Februar in weiten Teilen durch mehr als 1.500 Gas- und Stromversorger für nicht realisierbar. "Solche intensiven Eingriffe in die Abrechnungssysteme von Millionen Kunden erfordern Sorgfalt und entsprechend auch Zeit", sagte EWE-Vorstandschef Stefan Dohler am Donnerstag.

Sein Unternehmen ist einer der größten Gaslieferanten in Brandenburg. Im Nordwesten Deutschlands sowie in Teilen Polens versorgt das Unternehmen rund 1,4 Millionen Privat- und Firmenkunden mit Strom. Dazu kommen 700.000 Millionen Erdgas-Kunden sowie noch einmal die gleiche Anzahl an Kunden bei Telefon und Internet.