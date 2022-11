Das Berliner Gasnetz wird auch in den kommenden Jahren in privater Hand bleiben. Der Berliner Senat hat sich mit dem derzeitigen Betreiber, der privaten Gasag-Tochter Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), auf eine Verlängerung der Betriebslizenz um weitere drei Jahre bis Ende 2027 geeinigt, wie die Finanzverwaltung am Donnerstag mitteilte.



Das Land Berlin verzichte damit auf sein Widerspruchsrecht, das den Konzessionsvertrag mit der NBB bereits zum 31. Dezember 2024 beendet und eine neue Vergabe möglich gemacht hätte, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Senat hat nun bis Ende November 2025 erneut die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Konzession einzulegen. Ansonsten würde sich der Vertrag mit der NBB um weitere fünf Jahre bis Ende 2034 verlängern.