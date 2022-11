Verdi ruft zu Warnstreiks in Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg auf

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Warnstreik im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg aufgerufen. Mit Beginn der Frühschicht am Dienstag bis zum Ende der Spätschicht am Donnerstag sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte.

Die Gewerkschaft fordert ein verbessertes Angebot in den Tarifverhandlungen für die rund 10.000 Beschäftigten im Sana-Konzernvertrag. Bislang biete die Arbeitgeberseite für dieses und das folgende Jahr nur Einmalzahlungen, so Verdi. Erst ab 2024 sollen die Entgelte erhöht werden - und das in unzureichender Höhe, so die Gewerkschaft. Angesichts der stark steigenden Preise brauche man jetzt eine Lohnerhöhung.